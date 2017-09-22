Стали известны имена претендентов на звание тренера года по версии ФИФА
ФИФА объявила номинантов на приз лучшему наставнику прошлого сезона.
За победу поборются тренер "Челси" Антонио Конте, наставник "Реала" Зинедин Зидан и коуч "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Напомним, что все три тренера выиграли свои чемпионаты, "Ювентус" участвовал в финале Лиги Чемпионов, а "Реал" стал победителем этого турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|13
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|18
|Эвертон
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0