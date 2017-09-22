Стали известны имена претендентов на звание тренера года по версии ФИФА

Теги фифамассимилиано аллегризинедин зиданантонио конте

Стали известны имена претендентов на звание тренера года по версии ФИФА

ФИФА объявила номинантов на приз лучшему наставнику прошлого сезона.

За победу поборются тренер "Челси" Антонио Конте, наставник "Реала" Зинедин Зидан и коуч "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Напомним, что все три тренера выиграли свои чемпионаты, "Ювентус" участвовал в финале Лиги Чемпионов, а "Реал" стал победителем этого турнира.

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