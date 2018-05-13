Стали известны имена трех кандидатов на пост тренера "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургмаурицио саррипаулу фонсекасергей семак

Стали известны имена трех кандидатов на пост тренера "Зенита"

Футбольный комментатор назвал тренеров, которых "Зенит" рассматривает на замену Роберто Манчини.

"100-процентный инсайд из "Зенита". Номер три в списке возможных преемников Манчини, помимо Сергея Семака и Маурицио Сарри - Паулу Фонсека! Продолжение следует" - написал Черданцев в своем твиттере.

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