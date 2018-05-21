Стали известны итоги встречи Аллегри с руководством "Ювентуса"

Состоялась встреча наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри с руководством клуба.

Как сообщает Football Italia, по результатам встречи Аллегри продолжит тренировать клуб, однако пока не будет продлевать контракт, который рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, что в этом сезоне "Ювентус" выиграл чемпионат и Кубок Италии.

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