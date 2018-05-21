Стали известны итоги встречи Аллегри с руководством "Ювентуса"
Состоялась встреча наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри с руководством клуба.
Как сообщает Football Italia, по результатам встречи Аллегри продолжит тренировать клуб, однако пока не будет продлевать контракт, который рассчитан до лета 2020 года.
Напомним, что в этом сезоне "Ювентус" выиграл чемпионат и Кубок Италии.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|38
|91
|3
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|38
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|Интер Милан
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|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21