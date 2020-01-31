Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

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Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции.

На данной стадии ПСЖ сыграет с "Дижоном" на выезде, "Сент-Этьен" в гостях встретиться с "Эпиналем". "Ренн" сыграет против "Бельфора", а соперником "Марселя" будет победитель встречи "Ницца" - "Лион"

Матчи четверть финала состояться 11 и 12 февраля.

А еще: "Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 21 52
2 Марсель Марсель 21 42
3 Ренн Ренн 21 37
4 Монпелье Монпелье 21 33
5 Лион Лион 21 32
6 Нант Нант 21 32
7 Лилль Лилль 21 31
8 Страсбур Страсбур 21 30
9 Анжер Анжер 21 30
10 Бордо Бордо 21 29
11 Реймс Реймс 21 29
12 Ницца Ницца 21 29
13 Монако Монако 21 29
14 Брест Брест 21 28
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 28
16 Метц Метц 21 23
17 Дижон Дижон 21 21
18 Амьен Амьен 21 18
19 Ним Ним 21 15
20 Тулуза Тулуза 21 12
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