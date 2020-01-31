Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции.

На данной стадии ПСЖ сыграет с "Дижоном" на выезде, "Сент-Этьен" в гостях встретиться с "Эпиналем". "Ренн" сыграет против "Бельфора", а соперником "Марселя" будет победитель встречи "Ницца" - "Лион"

Матчи четверть финала состояться 11 и 12 февраля.

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