Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

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Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходила жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. 

Результаты: 

"Аякс" - "Ювентус"

"Ливерпуль" - "Порту"

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

Сегодня же, будут определен полуфинальные пары и номинальный хозяин финала в Мадриде.

Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные - 7 и 8 мая. Финальная игра запланирована на 1 июня.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Месси и Роналду развели до финала

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Mutaloff
Mutaloff

Как бы не вылетели от МЮ и Аякса ещё!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Повезло Барсе, сначала отправят вникуда Сульшера , а потом и Клопа.

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Витамишка

Болею за Барселону,но самый страшный соперник для Барселоны - Ливерпуль.Я бы так не радовался)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Самый "страшный" Юве и МанСити

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