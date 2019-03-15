Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходила жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Результаты:

"Аякс" - "Ювентус"

"Ливерпуль" - "Порту"

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

Сегодня же, будут определен полуфинальные пары и номинальный хозяин финала в Мадриде.

Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные - 7 и 8 мая. Финальная игра запланирована на 1 июня.

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