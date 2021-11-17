Стали известны кандидаты на пост тренера "Манчестер Юнайтед"

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Стали известны кандидаты на пост тренера "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" начал готовиться к назначению нового главного тренера, который должен будет заменить Уле-Гуннара Сульшера.

Как сообщает Manchester Evening News, после поражений от "Ливерпуля" (0:5) и "Манчестер Сити" (0:2) руководство "красных дьяволов" решили, что смена наставника рано или поздно будет необходима.

Руководителям "Юнайтед" интересны варианты с назначением Эрика тен Хага ("Аякс") и Луиса Энрике (сборная Испании), но главным вариантом является тренер "Лестера" Брендан Роджерс.

Контракт британского наставника с "лисами" рассчитан до 2023 года, поэтому "МЮ" придется договариваться о сумме отступных за его переход.

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