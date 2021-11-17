Стали известны кандидаты на пост тренера "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" начал готовиться к назначению нового главного тренера, который должен будет заменить Уле-Гуннара Сульшера.
Как сообщает Manchester Evening News, после поражений от "Ливерпуля" (0:5) и "Манчестер Сити" (0:2) руководство "красных дьяволов" решили, что смена наставника рано или поздно будет необходима.
Руководителям "Юнайтед" интересны варианты с назначением Эрика тен Хага ("Аякс") и Луиса Энрике (сборная Испании), но главным вариантом является тренер "Лестера" Брендан Роджерс.
Контракт британского наставника с "лисами" рассчитан до 2023 года, поэтому "МЮ" придется договариваться о сумме отступных за его переход.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18