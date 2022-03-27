Стали известны кандидаты на замену Роберто Манчини в сборной Италии

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Стали известны кандидаты на замену Роберто Манчини в сборной Италии

Фото: твиттер Манчини\Автор неизвестен

В Федерации футбола Италии хотят, что нынешний главный тренер сборной страны Роберто Манчини продолжил свою работу, однако уже определились с потенциальной заменой, если он решит уйти.

Как сообщает Николо Скира, главный вариантом на замену Манчини является Фабио Каннаваро, а помимо него рассматриваются Андреа Пирло, Клаудио Раньери и Роберто Де Дзерби.

Отметим, что все кандидаты кроме Де Дзерби в данный момент являются свободными агентами. Сам Де Дзерби возглавляет "Шахтер".

Напомним, что сборная Италии не сумел пробиться на ЧМ-2022, проиграв в стыках Северной Македонии (0:1).

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