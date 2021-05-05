Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛ

Фото: пресс-служба РПЛ

РФС отказал в выдаче лицензии для выступления в РПЛ сразу шести клубам.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", лицензию не получили "Алания", "Балтика", "Крылья Советов", "Нефтехимик", "Оренбург" и "Торпедо".

В то время лицензии выдали "Арсеналу", "Нижнему Новгороду", "Ротору" и "Уфе".

Напомним, что подать апелляцию на решение РФС клубы смогут 12 мая.

Читайте также: "Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ. | http://soccernews.ru