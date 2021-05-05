Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛ

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Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛФото: пресс-служба РПЛ

РФС отказал в выдаче лицензии для выступления в РПЛ сразу шести клубам.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", лицензию не получили "Алания", "Балтика", "Крылья Советов", "Нефтехимик", "Оренбург" и "Торпедо".

В то время лицензии выдали "Арсеналу", "Нижнему Новгороду", "Ротору" и "Уфе".

Напомним, что подать апелляцию на решение РФС клубы смогут 12 мая.

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"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ

"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ

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