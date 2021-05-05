Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛ
Фото: пресс-служба РПЛ
РФС отказал в выдаче лицензии для выступления в РПЛ сразу шести клубам.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", лицензию не получили "Алания", "Балтика", "Крылья Советов", "Нефтехимик", "Оренбург" и "Торпедо".
В то время лицензии выдали "Арсеналу", "Нижнему Новгороду", "Ротору" и "Уфе".
Напомним, что подать апелляцию на решение РФС клубы смогут 12 мая.
Читайте также: "Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
-
"Локомотив" нацелился на Тикнизяна
-
Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат
-
Руй Витория и "Спартак" обсуждают детали контракта
-
Кто составит компанию "Ман Сити" в финале Лиги Чемпионов? Или почему "Челси" имеет преимущество над "Реалом"
Лента новостей
-
Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛ
-
ПСЖ хочет вернуть Орье
-
Моуринью назвал "Роме" первую трансферную цель на лето
-
"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ
-
Малиновский второй месяц кряду признается лучшим футболистом "Аталанты"
-
АПЛ назвала дату проведения перенесенного матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"
-
Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
-
ЦСКА интересуется игроком сборной Хорватии
-
1
"Локомотив" нацелился на Тикнизяна
-
Глава ЛГБТ-группы болельщиков "Челси" высказался о каминг-ауте футболистов
-
1
Фанаты "Ливерпуля" выдвинули руководству клуба требование касательно возможных расходов из-за Суперлиги
-
Титов высказался об уровне работы Тедеско
-
"Краснодар" хочет купить Заболотного
-
Дмитрий Черышев прокомментировал увольнение Грасии
-
УЕФА не стало возбуждать дело против Куйперса
-
2
Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат
-
Руй Витория и "Спартак" обсуждают детали контракта
-
Сульшер высказался перед матчем с "Ромой"
-
Хвича восстановился от травмы
-
Тригерос поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом"