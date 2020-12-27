Стал известен лучший игрок 2020 года от Globe Soccer Awards

Названы обладатели премий "Лучший игрок года" и "Лучший игрок века" по версии Globe Soccer Awards.

"Лучшим игроком 2020 года" стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, опередивший Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны".



Поляк в этом году, вместе с "Баварией" смог завоевать трофеи чемпионата Германии, Лиги Чемпионов, Суперкубока Европы и Кубка Германии. Также форвард является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов и Бундеслиги в сезоне 2020/2021.



Читайте также: Роналду - Лучший игрок XXI века | http://soccernews.ru