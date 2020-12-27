Стал известен лучший игрок 2020 года от Globe Soccer Awards

Теги криштиану роналдуроберт левандовскилионель месси

Стал известен лучший игрок 2020 года от Globe Soccer AwardsНазваны обладатели премий "Лучший игрок года" и "Лучший игрок века" по версии Globe Soccer Awards.

"Лучшим игроком 2020 года" стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, опередивший Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны".

Поляк в этом году, вместе с "Баварией" смог завоевать трофеи чемпионата Германии, Лиги Чемпионов, Суперкубока Европы и Кубка Германии. Также форвард является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов и Бундеслиги в сезоне 2020/2021.

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Роналду - Лучший игрок XXI века

Роналду - Лучший игрок XXI века

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