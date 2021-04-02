Стали известны место и дата финала Кубка Италии
Фото: Твиттер @SerieA
На официальном сайте Серии А появилась информация о том где и когда пройдет финал Кубка Италии, в котором сыграют "Аталанта" и "Ювентус".
Как следует из сообщения, матч состоится 19 мая на стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии, где свои домашние встречи проводит "Сассуоло". Там же в январе состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором "Ювентус" оказался сильнее "Наполи" 2:0.
Для главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло победа в Кубке может означать предоставление очередного кредита доверия и стать поводом для продолжения работы в клубе.
Напомним, действующим обладателем Кубка Италии является "Наполи".
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