Стали известны место и дата финала Кубка Италии

Фото: Твиттер @SerieA

На официальном сайте Серии А появилась информация о том где и когда пройдет финал Кубка Италии, в котором сыграют "Аталанта" и "Ювентус".

Как следует из сообщения, матч состоится 19 мая на стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии, где свои домашние встречи проводит "Сассуоло". Там же в январе состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором "Ювентус" оказался сильнее "Наполи" 2:0.

Для главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло победа в Кубке может означать предоставление очередного кредита доверия и стать поводом для продолжения работы в клубе.

Напомним, действующим обладателем Кубка Италии является "Наполи".