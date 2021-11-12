Стали известны некоторые детали назначения Анчелотти в "Реал"
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Итальянский специалист Карло Анчелотти сам предложил свою кандидатуру мадридскому "Реалу" прошедшим летом, сообщает журналист Томас Ронсеро из издания AS.
По информации источника, летом Анчелотти позвонил генеральному директору королевского клуба Хосе Анхелю Санчесу и спросил его, нашел ли он замену Зидану, на что Хосе ответил "еще нет". Тогда Карло сказал "ну, вы уже нашли его".
Итальянец предложил свою кандидатуру, после чего был назначен на пост главного тренера.
В нынешнем сезоне Ла Лиги "Реал Мадрид" сыграл 12 матчей, в которых набрал 27 очков и располагается на втором месте, на один балл отставая от "Реал Сосьедада" и имея одну игру в запасе.
Также не пропустите: Дембеле - первый игрок "Барселоны", которого оштрафовал Хави. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стали известны некоторые детали назначения Анчелотти в "Реал"
-
Агуэро прокомментировал возможное завершение карьеры
-
Дембеле - первый игрок "Барселоны", которого оштрафовал Хави
-
1
Милевский назвал лучшего российского футболиста
-
La Gazzetta dello Sport: "Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу"
-
Лэмпард дал ответ на предложение "Норвича"
-
1
Тренер сборной Аргентины ответил ПСЖ по поводу вызова Месси на ноябрьские матчи
-
"Динамо" нацелилось на хавбека "Фенербахче"
-
"Севилья" может вернуть де Йонга из аренды в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" готовит новое предложение по Кейну
-
Назван лучший тренер АПЛ в октябре
-
Милевский сравнил сборные России и Украины
-
Дани Алвес в шаге от возвращения в "Барселону"
-
"Милан" вернулся в гонку за Хвичей
-
Альбиоль продлил контракт с "Вильярреалом"
-
Касильяс назвал фаворитов Лиги Чемпионов
-
Пашалич ярко высказался о матче Хорватия - Россия
-
АПЛ назвала лучшего игрока октября
-
СМИ узнали, когда Эриксен планирует возобновить карьеру
-
Семак сообщил о болезни Клаудиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14