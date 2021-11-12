Стали известны некоторые детали назначения Анчелотти в "Реал"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Итальянский специалист Карло Анчелотти сам предложил свою кандидатуру мадридскому "Реалу" прошедшим летом, сообщает журналист Томас Ронсеро из издания AS.

По информации источника, летом Анчелотти позвонил генеральному директору королевского клуба Хосе Анхелю Санчесу и спросил его, нашел ли он замену Зидану, на что Хосе ответил "еще нет". Тогда Карло сказал "ну, вы уже нашли его".

Итальянец предложил свою кандидатуру, после чего был назначен на пост главного тренера.

В нынешнем сезоне Ла Лиги "Реал Мадрид" сыграл 12 матчей, в которых набрал 27 очков и располагается на втором месте, на один балл отставая от "Реал Сосьедада" и имея одну игру в запасе.

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