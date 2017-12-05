Стали известны некоторые детали проведения Суперчемпионата Мира среди клубов

Известное испанское издание Marca раскрыло некоторые детали проведения Суперчемпионата Мира среди клубов - турнира, который придет на смену Кубку Конфедераций.

Сообщается, что участниками нового турнира станут 24 команды со всех шести конфедераций мира. Ориентировочно Европа будет представлена на нем 12 клубами, а Южная Америка - 4. Старт Суперчемпионату Мира среди клубов, как ожидается, будет дан в 2021-м году.

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