Стали известны номера корзин "Локомотива" и "Спартака" при жеребьёвке группового этапа ЛЕ

Представители российской Премьер-лиги узнали номера своих корзин при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22.

"Локомотив" благодаря клубному рейтингу попал во вторую корзину. "Железнодорожники" занимают в таблице УЕФА 54-е место с 31 баллом.

"Спартак" оказался в третьей корзине - 89-я позиция и 18,5 очка.

Жеребьёвка группового этапа ЛЕ запланирована на пятницу, 27 августа.

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