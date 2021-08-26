Стали известны номера корзин "Локомотива" и "Спартака" при жеребьёвке группового этапа ЛЕ
Представители российской Премьер-лиги узнали номера своих корзин при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22.
"Локомотив" благодаря клубному рейтингу попал во вторую корзину. "Железнодорожники" занимают в таблице УЕФА 54-е место с 31 баллом.
"Спартак" оказался в третьей корзине - 89-я позиция и 18,5 очка.
Жеребьёвка группового этапа ЛЕ запланирована на пятницу, 27 августа.
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|4
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|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
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|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
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|4
|Группа C
|М
|О
|1
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|4
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|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
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|4
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|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
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|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
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|4
|7
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|4
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|5
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|4
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|4
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|2
|Вильярреал
|4
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|4
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|4
|Лацио
|4
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|5
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|4
|1
|Группа F
|М
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|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
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|4
|7
|4
|Рейнджерс
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|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0