Стали известны номинанты на лучший гол 2017 года

ФИФА в своём официальном твиттере опубликовала список номинантов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола по итогам года.

Всего на награду претендуют 10 забитых мячей. Представляем их Вашему вниманию!

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