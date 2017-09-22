Стали известны номинанты на лучший гол 2017 года

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Стали известны номинанты на лучший гол 2017 года

ФИФА в своём официальном твиттере опубликовала список номинантов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола по итогам года.

Всего на награду претендуют 10 забитых мячей. Представляем их Вашему вниманию!

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2 Манчестер Юнайтед 5 13
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
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9 Саутгемптон 5 8
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12 Арсенал Лондон 5 7
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14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Вест Хэм Юнайтед 5 4
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