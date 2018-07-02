Стали известны номинанты на награду Golden Boy
Стали известны номинанты на награду Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.
В расширенный список претендентов, который состоит из 100 игроков, попали полузащитник "Спартака" Сергей Еременко, защитник "Локомотива" Михаил Лысов, нападающий "Шахтёра" Гиорги Арабидзе.
Среди других номинантов отметим Килиана Мбаппе, Патрика Кутроне, Трента Александра-Арнольда, Джастина Клюйверта, Кристиана Пулишича и Луку Зидана. С полным перечнем Вы можете ознакомиться на сайте издания Tuttosport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31