Стали известны номинанты на награду Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

В расширенный список претендентов, который состоит из 100 игроков, попали полузащитник "Спартака" Сергей Еременко, защитник "Локомотива" Михаил Лысов, нападающий "Шахтёра" Гиорги Арабидзе.

Среди других номинантов отметим Килиана Мбаппе, Патрика Кутроне, Трента Александра-Арнольда, Джастина Клюйверта, Кристиана Пулишича и Луку Зидана. С полным перечнем Вы можете ознакомиться на сайте издания Tuttosport.

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