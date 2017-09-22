Стали известны номинанты на премию "Джентльмен года"-2017
Газета "Комсомольская правда" опубликовала список номинантов на премию "Джентльмен года"-2017, которая будет вручена в начале декабря.
Так, на приз претендуют Квинси Промес, Артём Ребров, Зе Луиш (все - "Спартак"), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все - ЦСКА), Александр Кокорин, Доменико Кришито, Юрий Жирков (все - "Зенит"), Фёдор Смолов, Юрий Газинский (оба - "Краснодар"), Олег Иванов ("Ахмат"), Тимофей Калачёв ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Александр Беленов ("Уфа"), Кирилл Панченко ("Динамо Москва"), Владимир Габулов ("Арсенал Тула"), Павел Яковлев ("Анжи"), Владимир Ильин ("Урал"), Антон Заболотный ("Тосно"), Гильерме, Ведран Чорлука (оба - "Локомотив").
Стоит отметить, что в 2016 году обладателем премии стал форвард "Зенита" Артём Дзюба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|10
|24
|2
|Краснодар
|10
|21
|3
|Локомотив Москва
|10
|20
|4
|ЦСКА Москва
|10
|19
|5
|Ростов
|10
|16
|6
|Рубин
|10
|14
|7
|Ахмат
|10
|14
|8
|Спартак Москва
|10
|13
|9
|Урал
|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
|Уфа
|10
|10
|12
|Динамо Москва
|10
|9
|13
|Тосно
|10
|9
|14
|Амкар
|10
|8
|15
|СКА Хабаровск
|10
|8
|16
|Анжи
|10
|7