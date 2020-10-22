Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание автора лучшего гола по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В списке оказались Лука Модрич ("Реал"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Кристиан Рамирес ("Краснодар") и Алехандро Гомес ("Аталанта").
Who are you going for? ♂️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020
⚽️ Ramírez
⚽️ Modrić
⚽️ Papu Gómez
⚽️ Tolisso#UCLGOTW | @NissanFootball
Проголосовать за понравившийся забитый мяч можно на официальном сайте УЕФА по ссылке. Там же вы сможете посмотреть все четыре гола.
Не пропустите: УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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