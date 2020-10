Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание автора лучшего гола по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В списке оказались Лука Модрич ("Реал"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Кристиан Рамирес ("Краснодар") и Алехандро Гомес ("Аталанта").

