Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание автора лучшего гола по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В списке оказались Лука Модрич ("Реал"), Корентен Толиссо ("Бавария"), Кристиан Рамирес ("Краснодар") и Алехандро Гомес ("Аталанта").

Who are you going for? ‍♂️



⚽️ Ramírez

⚽️ Modrić

⚽️ Papu Gómez

⚽️ Tolisso#UCLGOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

Проголосовать за понравившийся забитый мяч можно на официальном сайте УЕФА по ссылке. Там же вы сможете посмотреть все четыре гола.

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