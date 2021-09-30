Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре

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Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре

РПЛ опубликовала список претендентов на звание автора лучшего гола лиги по итогам сентября.

За награду поспорят восемь футболистов - это Франсуа Камано ("Локомотив"), Денис Макаров ("Динамо"), Андерс Дрейер ("Рубин"), МалкомКлаудиньо (оба - "Зенит"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Силвие Бегич ("Крылья Советов") и Виталий Лысцов ("Ахмат").

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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября

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