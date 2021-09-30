Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре

РПЛ опубликовала список претендентов на звание автора лучшего гола лиги по итогам сентября.

За награду поспорят восемь футболистов - это Франсуа Камано ("Локомотив"), Денис Макаров ("Динамо"), Андерс Дрейер ("Рубин"), Малком, Клаудиньо (оба - "Зенит"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Силвие Бегич ("Крылья Советов") и Виталий Лысцов ("Ахмат").

Пришло время выбрать лучший гол сентября в #ТинькоффРПЛ! Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/AuTqZgQIYy

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Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР

⠀#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/zMmXe08roz — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru