Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

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Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА представила список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов, сообщает официальный твиттер турнира.

За приз поборются восемь футболистов - Андрес Иньеста ("Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар (ПСЖ), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Гонсало Игуаин ("Ювентус"), Криштиану Роналду ("Реал"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Венсан Абубакар ("Порту").

Победитель будет определён по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

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