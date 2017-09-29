Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА представила список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

За приз поборются восемь футболистов - Александр Кокорин ("Зенит"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Марко Ливая (АЕК), Константин Будеску ("Стяуа"), Эмре Белезоглу ("Истанбул"), Андре Силва ("Милан"), Тео Уолкотт ("Арсенал"), Жуниор Мораес ("Динамо Киев").

Победитель будет определён по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

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