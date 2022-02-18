Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Конференций
Названы претенденты на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге Конференций.
В шорт-лист УЕФА вошли Аркадиуш Милик ("Марсель"), Патсон Дака ("Лестер"), Уго Ветлесен ("Буде-Глимт") и Йоэль Андерссон ("Мидтъюлланд").
Милик оформил дубль в матче с "Карабахом" (3:1), Дака поразил ворота "Рандерс" (4:1), Ветлесен записал в свой актив "гол+пас" в игре с "Селтиком" (3:1), а Андерссон стал автором победного мяча в поединке с ПАОКом (1:0).
Голосование проводится на официальном сайте УЕФА по ссылке.
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