Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Конференций

Названы претенденты на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге Конференций.

В шорт-лист УЕФА вошли Аркадиуш Милик ("Марсель"), Патсон Дака ("Лестер"), Уго Ветлесен ("Буде-Глимт") и Йоэль Андерссон ("Мидтъюлланд").

Милик оформил дубль в матче с "Карабахом" (3:1), Дака поразил ворота "Рандерс" (4:1), Ветлесен записал в свой актив "гол+пас" в игре с "Селтиком" (3:1), а Андерссон стал автором победного мяча в поединке с ПАОКом (1:0).

Голосование проводится на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Не пропустите: Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru