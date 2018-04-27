Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

За награду поборются всего два футболиста - полузащитник "Марселя" Димитри Пайе и нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт.

Напомним, что хавбек провансальцев отдал две результативных передачи в матче с "Ред Булл Зальцбург", а форвард "канониров" забил гол в ворота "Атлетико".

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