Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций

Названы претенденты на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге Конференций.

В шорт-лист УЕФА вошли Луис Синистерра ("Фейеноорд"), Пеп Бьель ("Копенгаген"), Аркадиуш Милик ("Марсель") и Руй Патрисиу ("Рома").

1) Синистерра записал в свой актив 1 гол и 2 ассиста в матче с "Партизаном" (5:2);

2) Бьель забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в игре с ПСВ (4:4);

3) Милик стал автором дубля в поединке с "Базелем" (2:1);

4) Патрисиу не пропустил от "Витесса" (1:0), сделав 5 сейвов.

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