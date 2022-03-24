Стали известны номинанты на звание лучшего игрока РПЛ в феврале и марте

РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста лиги по итогам февраля и марта.

За награду поспорят пять игроков - это Юсуф Языджи (ЦСКА), Вилсон Исидор ("Локомотив"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Виталий Лисакович ("Рубин") и Эдуард Сперцян ("Краснодар").

За указанный период Языджи забил 6 голов в 4 матчах, Исидор забил 3 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах, Жемалетдинов забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах, Лисакович забил 3 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах, Сперцян забил 3 гола в 3 матчах.

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале и марте. | http://soccernews.ru