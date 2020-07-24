Стали известны номинанты на звание лучшего игрока РПЛ в июне

Российская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам июля.

За приз поспорят пять футболистов - четыре форварда и один полузащитник.

В числе номинантов Сердар Азмун ("Зенит", 6 голов + 1 ассист в 4 матчах), Фёдор Чалов (ЦСКА, 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Маркус Берг ("Краснодар", 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Никола Влашич (ЦСКА, 3 гола + 1 ассист в 5 матчах) и Евгений Луценко («Арсенал Тула", 3 гола в 5 матчах).

Напомним, что в июне лучшим игроком РПЛ стал хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук.

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