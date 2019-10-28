Стали известны номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

Российская Премьер-лига назвала пятёрку претендентов на звание лучшего тренера октября.

За награду поборются Сергей Семак ("Зенит"), Юрий Сёмин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Кирилл Новиков ("Динамо").

Победителя совместно определят болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

Статистика претендентов следующая: Семак - 9 очков в 3 матчах; Сёмин - 6 очков в 3 матчах; Матвеев - 5 очков в 3 матчах; Божович - 6 очков в 3 матчах; Новиков - 4 очка в 3 матчах.

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