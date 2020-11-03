Стали известны номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

Пресс-служба РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.

За награду поспорят пять специалистов. Победителя совместно определят болельщики, а также эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

1) Виктор Гончаренко (ЦСКА) - 12 очков в 4 матчах;

2) Сергей Семак ("Зенит") - 7 очков в 4 матчах;

3) Доменико Тедеско ("Спартак") - 7 очков в 4 матчах;

4) Леонид Слуцкий ("Рубин") - 7 очков в 4 матчах;

5) Андрей Талалаев ("Ахмат") - 7 очков в 4 матчах.

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