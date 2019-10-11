Стали известны новые данные о возможном назначении Тедеско в "Спартак"

Дата возможного подписания контракта между "Спартаком" и Доменико Тедеско вновь переносится.

Ожидалось, что презентация нового главного тренера "красно-белых" состоится сегодня, однако, как выяснили российские СМИ, её пришлось отложить как минимум до понедельника.

Это обусловлено проблемами, возникшими у 34-летнего специалиста при расторжении договора с "Шальке".

При этом немецкий клуб от комментариев на этот счёт отказывается.

Напомним, что 29 сентября "Спартак" покинул Олег Кононов, сейчас обязанности главного тренера исполняет Сергей Кузнецов.

По итогам 12 туров "народная команда" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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