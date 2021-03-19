Стали известны новые детали избиения игрока "Славии" после матча с "Рейнджерс"

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СМИ узнали подробности инцидента на стадионе "Айброкс" после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Рейнджерс" и пражской "Славией".

Ранее сообщалось, что по окончании игры был избит защитник чешской команды Ондржей Кудела.

Выяснилось, что напал на игрока "Славии" 25-летний полузащитник "Рейнджерс" Глен Камара, посчитавший, что соперник оскорбил его на расовой почве.

Драка произошла в подтрибунном помещении. За ней наблюдали многие, в том числе главный тренер шотландцев Стивен Джеррард.

Напомним, что "Рейнджерс" дома проиграл "Славии" со счётом 0:2 и вылетел из ЛЕ.

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