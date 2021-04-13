Стали известны новые детали продления контракта Неймара с ПСЖ

Теги псжнеймар

Стали известны новые детали продления контракта Неймара с ПСЖ

Фото твиттер Неймара

Форвард ПСЖ Неймар вскоре заключит новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, звёздный футболист согласовал с парижанами договор до июня 2026 года. По его условиям бразильцу будет полагаться "огромный бонус" за победу в Лиге Чемпионов.

Сам 29-летний нападающий готов остаться в ПСЖ, поскольку очень доволен прогрессом команды в последнее время.

Неймар выступает за французский клуб с лета 2017 года, сыграл 106 матчей, забил 83 гола и сделал 49 ассистов. Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

Не пропустите: Бывший агент Неймара вспомнил, как "Реал" хотел купить бразильца. | http://soccernews.ru
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