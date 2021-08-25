Стали известны новые детали в переговорах между "Реалом" и ПСЖ по Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Переговоры между мадридским "Реалом" и "Пари Сен-Жермен" по нападающем Килиану Мбаппе продолжаются.

Как сообщает ведущий телеканала El Chiringuito Хосеп Педрерол, парижане еще не дали официального ответа на предложение "Мадрида" в размере 160 миллионов евро.

По информации журналиста Серхио Валентина, ПСЖ хочет за Мбаппе 200 миллионов евро, а "Реал" предложил 160 миллионов. Источник отмечает, что клубы, вероятнее всего, придут к согласию на сумме равной 180 миллионам евро.

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