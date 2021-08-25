Стали известны новые детали в переговорах между "Реалом" и ПСЖ по Мбаппе

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппетрансферы

Стали известны новые детали в переговорах между "Реалом" и ПСЖ по МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Переговоры между мадридским "Реалом" и "Пари Сен-Жермен" по нападающем Килиану Мбаппе продолжаются.

Как сообщает ведущий телеканала El Chiringuito Хосеп Педрерол, парижане еще не дали официального ответа на предложение "Мадрида" в размере 160 миллионов евро.

По информации журналиста Серхио Валентина, ПСЖ хочет за Мбаппе 200 миллионов евро, а "Реал" предложил 160 миллионов. Источник отмечает, что клубы, вероятнее всего, придут к согласию на сумме равной 180 миллионам евро.

Также не пропустите: Спортивный директор ПСЖ: "Мы не станем удерживать Мбаппе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный директор ПСЖ: "Мы не будем удерживать Мбаппе"

Спортивный директор ПСЖ: "Мы не будем удерживать Мбаппе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов