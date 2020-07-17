Стали известны новые подробности дела Тедеско о мошенничестве

Теги спартак москвадоменико тедеско

Стали известны новые подробности дела Тедеско о мошенничестве

Полиция расследует уголовное дело после кражи денег у наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско, пишет телеграм-канал Baza.

Уже удалось выяснить, что 200 тысяч рублей мошенникам перечислил не сам тренер, а его финансовый менеджер.

Немецкий специалист попросил помощника осуществить финансовую операцию, поскольку он сам не умеет пользоваться банковским приложением.

Примечательно, что злоумышленникам достались личные средства как раз менеджера Тедеско, однако рулевой "красно-белых" ему уже всё компенсировал.

Не пропустите: Тедеско кушал чебурек во время матча с "Ахматом". | http://soccernews.ru
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