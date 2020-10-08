Стали известны новые подробности контракта Глушакова с "Химками"

Как удалось выяснить Metaratings, полузащитник Денис Глушаков настоял на включении в свой контракт с "Химками" важного пункта.

Речь идёт об опции расторжении контракта в любой момент без финансовой компенсации.

То есть 33-летний футболист сможет бесплатно покинуть подмосковный клуб, когда сам этого захочет.

Напомним, что Глушаков заключил с "Химками" контракт до конца сезона и уже дебютировал за новую команду.

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