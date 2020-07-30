Стали известны новые подробности контракта Кокорина со "Спартаком"
Появились новые данные о длительности соглашения между "Спартаком" и форвардом Александром Кокориным, подписание которого ожидается сегодня.
По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, стороны заключат контракт по схеме "3+1". Ранее сообщалось о трёхлетнем договоре без опции продления.
Напомним, что 29-летний футболист присоединится к "красно-белым" на правах свободного агента после истечения соглашения с "Зенитом".
В "Спартаке" Кокорин будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов.
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