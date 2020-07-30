Стали известны новые подробности контракта Кокорина со "Спартаком"

Теги александр кокоринспартак москва

Стали известны новые подробности контракта Кокорина со "Спартаком"

Появились новые данные о длительности соглашения между "Спартаком" и форвардом Александром Кокориным, подписание которого ожидается сегодня.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, стороны заключат контракт по схеме "3+1". Ранее сообщалось о трёхлетнем договоре без опции продления.

Напомним, что 29-летний футболист присоединится к "красно-белым" на правах свободного агента после истечения соглашения с "Зенитом".

В "Спартаке" Кокорин будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов.

Не пропустите: Арустамян назвал европейские клубы, которые интересуются Кокориным. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"

Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов