Стали известны новые подробности по делу защитника "МЮ" Магуайра

Выяснились подробности по делу защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра о драке с полицейскими в Греции. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, в деле футболиста появились изменения. Теперь он обвиняется в мелких правонарушениях вместо нападения на офицера полиции и попытке подкупа.

Скорее всего, игроку будет выписан штраф, в худшем случае - условный срок.

Не пропустите: Защитник "Манчестер Юнайтед" задержал вора, ограбившего старушку| http://soccernews.ru