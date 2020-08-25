Стали известны новые подробности по делу защитника "МЮ" Магуайра

Теги манчестер юнайтедхарри магуайр

Стали известны новые подробности по делу защитника "МЮ" Магуайра

Выяснились подробности по делу защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра о драке с полицейскими в Греции. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, в деле футболиста появились изменения. Теперь он обвиняется в мелких правонарушениях вместо нападения на офицера полиции и попытке подкупа.

Скорее всего, игроку будет выписан штраф, в худшем случае - условный срок.

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