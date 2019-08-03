Стали известны новые подробности трансфера Малкома из "Барселоны" в "Зенит"

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Стали известны новые подробности трансфера Малкома из "Барселоны" в "Зенит"

СМИ узнали новые детали сделки между "Зенитом" и "Барселоной" по переходу вингера Малкома.

По информации Mundo Deportivo, "блауграна" может в будущем заработать не только 5 миллионов евро в виде бонусов.

Также каталонскому клубу полагается 7,5 процентов от суммы последующей продажи бразильца.

Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро.

22-летний футболист заключил с действующим чемпионом России пятилетний контракт.

Не пропустите: Малком назвал футболистов "Зенита", с игрой которых он знаком. | http://soccernews.ru
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