Стали известны новые подробности трансфера Малкома из "Барселоны" в "Зенит"
СМИ узнали новые детали сделки между "Зенитом" и "Барселоной" по переходу вингера Малкома.
По информации Mundo Deportivo, "блауграна" может в будущем заработать не только 5 миллионов евро в виде бонусов.
Также каталонскому клубу полагается 7,5 процентов от суммы последующей продажи бразильца.
Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро.
22-летний футболист заключил с действующим чемпионом России пятилетний контракт.
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|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
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|Алавес
|38
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|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
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|44
|15
|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
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|38
|32