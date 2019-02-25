Стали известны новые претенденты на пост главного тренера "Лестера"
Руководство клуба продолжает поиски исполняющего обязанности главного тренера "Лестера". Об этом сообщает Sky Sports.
По данным издания, временными тренерами могут стать Нил Леннон или Сэм Эллардайс. Оба претендента заинтересованы в работе с клубом.
Стоит отметить, что 47-летний Нил Леннон играл за "Лестер" некоторое время. Ранее он возглавлял шотландский "Хиберниана". Последним клубом 64-летнего Эллардайса был "Эвертон", который он покинул в мае 2018 года.
Пюэль работал в "Лестере" с октября 2017 года. После 27 туров "лисы" идут на 12-м месте в АПЛ.
"Лестер" расположился на 12 месте турнирной таблицы, имея в активе 32 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11