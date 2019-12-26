Стали известны новые сроки восстановления Азара

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Стали известны новые сроки восстановления Азара

Восстановление вингера мадридского "Реала" Эдена Азара после травмы затягивается, сообщает Marca.

По сведениям издания, звёздный бельгиец вернётся на поле не раньше конца января - начала февраля.

Таким образом, 28-летний футболист пропустит Суперкубок Испании и ещё ряд матчей.

В текущем сезоне Азар провёл за "Реал" 13 игр, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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Комментарии

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lesnovsky

Бедный... Опять жрать бесконтрольно придется... А потом опять живот сгонять... И так по кругу... Подфартило Пересу...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Так ты не жри.Худей!

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