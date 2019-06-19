Стали известны огромные долги за аренду стадионов, построенных к ЧМ-2018

Долг клубов по аренде стадионов, построенных к чемпионату мира-2018, составляет около 100 миллионов рублей, сообщают российские СМИ.

Самый большой долг у "Мордовии" - 40 миллионов рублей. Далее идут "Балтика" - 25 миллионов, а также "Ростов" - 13 миллионов.

Стоит отметить, что компания "Спорт-Инжиниринг", которая занимается строительством и управлением спортивных объектов, ранее подавала иски к "Мордовии" и "Балтике".

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