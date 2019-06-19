Стали известны огромные долги за аренду стадионов, построенных к ЧМ-2018
Долг клубов по аренде стадионов, построенных к чемпионату мира-2018, составляет около 100 миллионов рублей, сообщают российские СМИ.
Самый большой долг у "Мордовии" - 40 миллионов рублей. Далее идут "Балтика" - 25 миллионов, а также "Ростов" - 13 миллионов.
Стоит отметить, что компания "Спорт-Инжиниринг", которая занимается строительством и управлением спортивных объектов, ранее подавала иски к "Мордовии" и "Балтике".
Не пропустите: Глушаков может продолжить карьеру в Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" объявил имя нового главного тренера
-
Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с перепиской с футболистом
-
Стало известно, с кем тульский "Арсенал" сыграет в квалификации Лиги Европы
-
Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом
-
"Эвертон" договорился с "Барселоной" о выкупе контракта Андре Гомеша
Лента новостей
-
ПСЖ предложил "Наполи" 55 миллионов евро за Аллана
-
Игроки "Барселоны" одобрили возвращение Неймара
-
ПСЖ назвал цену на Неймара
-
"Лилль" отказал "Ювентусу" в трансфере защитника Габриэла
-
Азмун назвал одноклубников по "Зениту" "колхозом"
-
3
"Милан" объявил имя нового главного тренера
-
Стали известны огромные долги за аренду стадионов, построенных к ЧМ-2018
-
ПСЖ отказал "Ювентусу" в продаже Маркиньоса за 55 миллионов евро
-
Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с перепиской с футболистом
-
1
Дисквалификация Неймара в Лиге Чемпионов оставлена в силе
-
Стало известно, с кем тульский "Арсенал" сыграет в квалификации Лиги Европы
-
Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом
-
1
Влашич: "Подписать контракт с ЦСКА - было моим единственным желанием"
-
Менди: "Говорили, что я больше не смогу играть в футбол. Теперь я в "Реале"
-
"Зенит" вновь заинтересовался Федором Кудряшовым
-
Мата: "Рад называть "Олд Траффорд" своим домом"
-
Хуан Мата продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме"
-
Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой"
-
1
Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20