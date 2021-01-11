Стали известны пары 1/16 финала Кубка Англии

Прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

Матчи 4 раунда пройдут в период с 22 по 25 января.



Стоит отметить, что жребий свел на столь ранней стадии два английских гранда, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". "Сити", напротив, достался клуб из 4 дивизиона.



Все пары 1/16 финала:

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

"Челтенхэм" – "Манчестер Сити"

"Борнмут" – "Кроули"

"Суонси" – "Ноттингем Форест"

"Саутгемптон" / "Шрусбери" – "Арсенал"

"Барнсли" – "Норвич"

"Чорли" – "Вулверхэмптон"

"Миллуолл" – "Бристоль Сити"

"Брайтон" – "Блэкпул"

"Уиком" – "Тоттенхэм"

"Фулхэм" – "Бернли"

"Шеффилд Юнайтед" – "Плимут"

"Челси" – "Лутон"

"Стокпорт" / "Вест Хэм" – "Донкастер"

"Брентфорд" – "Лестер"