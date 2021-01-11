Стали известны пары 1/16 финала Кубка Англии
Прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
Матчи 4 раунда пройдут в период с 22 по 25 января.
Стоит отметить, что жребий свел на столь ранней стадии два английских гранда, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". "Сити", напротив, достался клуб из 4 дивизиона.
Все пары 1/16 финала:
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
"Челтенхэм" – "Манчестер Сити"
"Борнмут" – "Кроули"
"Суонси" – "Ноттингем Форест"
"Саутгемптон" / "Шрусбери" – "Арсенал"
"Барнсли" – "Норвич"
"Чорли" – "Вулверхэмптон"
"Миллуолл" – "Бристоль Сити"
"Брайтон" – "Блэкпул"
"Уиком" – "Тоттенхэм"
"Фулхэм" – "Бернли"
"Шеффилд Юнайтед" – "Плимут"
"Челси" – "Лутон"
"Стокпорт" / "Вест Хэм" – "Донкастер"
"Брентфорд" – "Лестер"
"Эвертон" – "Шеффилд Уэнсдей"
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