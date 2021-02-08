Стали известны пары 1/4 финала Кубка Германии

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Стали известны пары 1/4 финала Кубка Германии

В воскресенье состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Германии.

Матчи указанного этапа турнира запланированы на 2 и 3 марта.

"Боруссия" (Менхенгладбах) – "Боруссия" (Дортмунд)

"Рот-Вайс" (Эссен) – "Хольштайн" (Киль)

"Ян" (Регенсбург) – "Вердер" (Бремен)

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург"

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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