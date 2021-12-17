Стали известны пары 1/8 финала Кубка Италии

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Стали известны пары 1/8 финала Кубка Италии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Италии.

"Аталанта" - "Венеция"

"Интер" - "Эмполи"

"Ювентус" - "Сампдория"

"Лацио" - "Удинезе"

"Милан" - "Дженоа"

"Наполи" - "Фиорентина"

"Рома" - "Лечче"

"Сассуоло" - "Кальяри"

Игры стадии должны состояться в январе 2022 года.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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