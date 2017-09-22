Стали известны пары 1/8 финала Кубка России
В четверг завершились последние матчи 1/16 финала Кубка России. Таким образом, определились все участники 1/8 финала. На этой стадии сформировались следующие пары:
"Динамо" (Санкт-Петербург) – "СКА-Хабаровск"
"Олимпиец" – "Шинник"
"Авангард" – "Тамбов"
"Ростов" – "Амкар"
"Спартак" (Москва) – "Спартак" (Нальчик)
"Крылья Советов" – "Рубин"
"Томь" – "Тосно"
"Енисей" – "Луч-Энергия"
Стоит отметить, что матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября.
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