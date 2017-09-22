Стали известны пары 1/8 финала Кубка России

В четверг завершились последние матчи 1/16 финала Кубка России. Таким образом, определились все участники 1/8 финала. На этой стадии сформировались следующие пары:

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "СКА-Хабаровск"

"Олимпиец" – "Шинник"

"Авангард" – "Тамбов"

"Ростов" – "Амкар"

"Спартак" (Москва) – "Спартак" (Нальчик)

"Крылья Советов" – "Рубин"

"Томь" – "Тосно"

"Енисей" – "Луч-Энергия"

Стоит отметить, что матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября.

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