Стали известны пары полуфиналистов Кубка Англии

Фото: Твиттер @EmiratesFACup

Подошли к концу все матчи 1/4 финала Кубка Англии и определились все обладатели путевки в полуфинал турнира. За трофей поборются "Манчестер Сити", "Челси", "Лестер" и "Саутгемптон".

"Борнмут" - "Саутгемптон" 0:3

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2

"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" 2:0

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1

После жеребьевки определились следующие пары:

"Челси" – "Манчестер Сити"

"Лестер" – "Саутгемптон"

Матчи пройдут 17-18 апреля.