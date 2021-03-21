Стали известны пары полуфиналистов Кубка Англии
Фото: Твиттер @EmiratesFACup
Подошли к концу все матчи 1/4 финала Кубка Англии и определились все обладатели путевки в полуфинал турнира. За трофей поборются "Манчестер Сити", "Челси", "Лестер" и "Саутгемптон".
"Борнмут" - "Саутгемптон" 0:3
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2
"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" 2:0
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1
После жеребьевки определились следующие пары:
Here's your Official #EmiratesFACup semi-final draw pic.twitter.com/TEwnrHvQ8h— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021
"Челси" – "Манчестер Сити"
"Лестер" – "Саутгемптон"
Матчи пройдут 17-18 апреля.
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