Стали известны пары в полуфиналах Лиги наций

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Стали известны пары в полуфиналах Лиги нацийОпределились полуфинальные пары Лиги наций.

Сегодня, 3-го декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьeвка финального турнира.

По ее итогам определились пары сборных, которые сразятся между собой за путевку в финал.

Италия (победитель группы 1) будет противостоять сборной Испании (победитель группы 4)
Бельгия (победитель группы 2) встретится с Францией (победитель группы 3)

Итальянцы и испанцы играют 6 октября 2021 года.
Бельгийцы с французами на день позже, 7 октября.

Финальный матч пройдет 10 октября 2021 года.
Все игры будут проходить в Турине и Милане.

Напоминаем, что действующим обладателем титула является сборная Португалии.

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