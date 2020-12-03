Стали известны пары в полуфиналах Лиги наций
Определились полуфинальные пары Лиги наций.
Сегодня, 3-го декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьeвка финального турнира.
По ее итогам определились пары сборных, которые сразятся между собой за путевку в финал.
Италия (победитель группы 1) будет противостоять сборной Испании (победитель группы 4)
Бельгия (победитель группы 2) встретится с Францией (победитель группы 3)
Итальянцы и испанцы играют 6 октября 2021 года.
Бельгийцы с французами на день позже, 7 октября.
Финальный матч пройдет 10 октября 2021 года.
Все игры будут проходить в Турине и Милане.
Напоминаем, что действующим обладателем титула является сборная Португалии.
Читать также: Криштиану Роналду побил рекорд Месси | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Спартак" попал в топ-3 в мире среди самых популярных клубов в Tik-Tok
-
Хавбек "Астаны" Маевский перейдет в клуб РПЛ
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о будущем Месси
-
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель подал в суд на футболистов
-
"Реал" сообщил Зидану, при каком условии он будет уволен
-
Стали известны пары в полуфиналах Лиги наций
-
Криштиану Роналду побил рекорд Месси
-
Реми Кабелла высказался о целях "Краснодара" в Лиге Европы
-
"Барселона" не заплатит игрокам за январь
-
Федор Смолов перенес операцию и восстанавливается после травмы
-
"Локомотив" теряет Зе Луиша: предстоит операция
-
"Барселона" ведет переговоры о новом контракте с Дембеле
-
Семин высказался о возможной реформе в РПЛ
-
Onda Cero: Серхио Рамос хочет уйти из "Реала"
-
1
Леандро Паредес: "Ждем Месси в ПСЖ с распростертыми объятиями"
-
Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков
-
Головин полностью восстановился после травмы
-
"Ювентус" ищет замену для Кьеллини. Клуб выбирает между четырьмя защитниками
-
1
ПСЖ определил второго кандидата на замену Тухелю
-
Йович вылечился от коронавируса
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4