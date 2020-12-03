Стали известны пары в полуфиналах Лиги наций

Определились полуфинальные пары Лиги наций.



Сегодня, 3-го декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьeвка финального турнира.



По ее итогам определились пары сборных, которые сразятся между собой за путевку в финал.



Италия (победитель группы 1) будет противостоять сборной Испании (победитель группы 4)

Бельгия (победитель группы 2) встретится с Францией (победитель группы 3)



Итальянцы и испанцы играют 6 октября 2021 года.

Бельгийцы с французами на день позже, 7 октября.



Финальный матч пройдет 10 октября 2021 года.

Все игры будут проходить в Турине и Милане.



Напоминаем, что действующим обладателем титула является сборная Португалии.



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