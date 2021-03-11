Стали известны планы "Барселоны" на летнее трансферное окно
СМИ узнали, каких футболистов собирается переманить ближайшим летом новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта.
По информации Mundo Deportivo, в шорт-листе "сине-гранатовых" центральный защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, ещё один игрок обороны - Давид Алаба из "Баварии", а также нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.
Кроме того, если Рональд Куман продолжит тренировать "Барсу", клуб может выполнить его просьбу и подписать форварда "Лиона" Мемфиса Депая.
Стоит отметить, что из всех вышеперечисленных футболистов платить нужно только за Холанда. Гарсия, Алаба и Депай в июне станут свободным агентами.
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|20
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|Валенсия
|20
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
|22
|17
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|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|20
|14