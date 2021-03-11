Стали известны планы "Барселоны" на летнее трансферное окно

Теги барселонажоан лапортаэрик гарсиядавид алабаэрлинг холандмемфис депайтрансферы

Стали известны планы "Барселоны" на летнее трансферное окно

СМИ узнали, каких футболистов собирается переманить ближайшим летом новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

По информации Mundo Deportivo, в шорт-листе "сине-гранатовых" центральный защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, ещё один игрок обороны - Давид Алаба из "Баварии", а также нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Кроме того, если Рональд Куман продолжит тренировать "Барсу", клуб может выполнить его просьбу и подписать форварда "Лиона" Мемфиса Депая.

Стоит отметить, что из всех вышеперечисленных футболистов платить нужно только за Холанда. Гарсия, Алаба и Депай в июне станут свободным агентами.

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