Стали известны планы "Барселоны" после назначения Хави

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Стали известны планы "Барселоны" после назначения ХавиФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Стали известны планы "Барселоны" после того, как они официально объявят о назначении на пост главного тренера Хави.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, сине-гранатовые вернутся к переговорам с агентами Усмана Дембеле после разрешения ситуации с Хави

По информации источника, "Барса" отклонила многие предложения по его аренде из-за ситуации с его контрактом.

Отмечается, что после Дембеле "Барселона" сосредоточится на Гави.

Контракт игрока действует до 2023 года, и "Барса" хочет его обновить.

Обновление Араухо займет некоторое время, но клуб хочет, чтобы он подписал новый контракт.

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