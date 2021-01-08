Стали известны планы "Химок" на зимнее трансферное окно

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как "Химки" планируют работать над усилением состава этой зимой.

"В зимнее трансферное окно хотим посмотреть нападающих, потому что у нас их всего двое, а нужна большая вариативность. По другим позициям тоже будем смотреть. Когда начнётся сбор, будем общаться с Черевченко, плюс работает спортивный директор. Думаю, пару позиций мы усилим. Что касается игроков на выход, то мы хотим пока сохранить состав. Исключение будет, если только получим очень выгодное предложение от вышестоящего клуба и сам игрок изъявит желание покинуть команду", - сказал Терюшков.

Напомним, что в конце декабря "Химки" уже укрепили атаку ивуарийцем Сенином Себаем, который был свободным агентом.

Команда по итогам 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Химки" предложат новый контракт капитану команды Тихому. | http://soccernews.ru