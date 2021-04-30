Стали известны планы "Локомотива" на летнее трансферное окно

Теги локомотив москватрансферы

Стали известны планы "Локомотива" на летнее трансферное окно

Московский "Локомотив" готовится к активной трансферной кампании летом 2021 года.

Как стало известно "Мутко против", "железнодорожники" собираются подписать не менее пяти новых футболистов.

Это следует из презентации, которую генеральный директор клуба Владимир Леонченко представит совету директоров.

"Локо" по итогам 27 туров занимает второе место в таблице РПЛ, имея в своём активе 52 очка.

Не пропустите: Жемалетдинов и Мухин недовольны предложением "Локомотива" по новым контрактам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА

Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов