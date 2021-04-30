Стали известны планы "Локомотива" на летнее трансферное окно

Московский "Локомотив" готовится к активной трансферной кампании летом 2021 года.

Как стало известно "Мутко против", "железнодорожники" собираются подписать не менее пяти новых футболистов.

Это следует из презентации, которую генеральный директор клуба Владимир Леонченко представит совету директоров.

"Локо" по итогам 27 туров занимает второе место в таблице РПЛ, имея в своём активе 52 очка.

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