Стали известны планы президента "Реала" по усилению состава команды

Стало известно, кого хочет приобрести "Реал" в следующем году для укрепления состава команды. Об этом рассказал президент клуба Флорентин Перес.



В список кандидатов попало четыре футболиста, передает El Desmarque.



Главной целью функционера является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который играет в "Ред Булле". В прошлом сезоне он забил 26 голов в 18 матчах.



Также в числе претендентов есть вингер "Вильярреала" Самуэль Чуквезе, нападающий "Эвертона" Мойзе Кин и игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

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