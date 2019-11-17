Стали известны планы президента "Реала" по усилению состава команды
Стало известно, кого хочет приобрести "Реал" в следующем году для укрепления состава команды. Об этом рассказал президент клуба Флорентин Перес.
В список кандидатов попало четыре футболиста, передает El Desmarque.
Главной целью функционера является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который играет в "Ред Булле". В прошлом сезоне он забил 26 голов в 18 матчах.
Также в числе претендентов есть вингер "Вильярреала" Самуэль Чуквезе, нападающий "Эвертона" Мойзе Кин и игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
А еще: Бэйл принимает участие в матче сборной Уэльса. За "Реал" он не играл 1,5 месяца | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6